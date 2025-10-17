Aldosivi visita el Cilindro de Avellaneda: a qué hora y cómo formará el "Tiburón" para enfrentar a Racing

El equipo de Guillermo Farré visitará esta tarde a la "Academia" con el objetivo de seguir sumando puntos para mantener la categoría.

Aldosivi necesita sumar la mayor cantidad de puntos en estas últimas cuatro fechas del Torneo Clausura y el primer desafio será esta tarde visitar el Cilindro de Avellaneda para enfrentar a Racing a partir de las 19 horas por la fecha 13.

El partido en Avellaneda será el primero de la fecha con transmisión de TNT Sports Premium, y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Cabe recordar que actualmente el "Tiburón" se ubica en el puesto 29 de la tabla anual y también de la de los promedios por delante de San Martín de San Juan. Lo cierto es que no tiene chances de salir de la zona del descenso esta fecha pero si igualar la línea de Godoy Cruz y Talleres con 27 puntos.

Guillermo Farré haría dos modificaciones con respecto a la victoria con Huracán en el Minella: volvería al once titular Federico Gino en lugar de Martín García, mientras que el segundo cambio sería el ingreso de Franco Rami en lugar del lesionado Facundo De La Vega.

Con estas dos modificaciones, el "Tiburón" formaría de esta manera: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Tiago Serrago, Justo Giani; Natanael Guzmán y Franco Rami.

Por su parte, Gustavo Costas pondría mayoría de suplentes para resguardar a sus titulares pensando en la ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Los once elegidos por el DT serían: Francisco Gómez; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quirós; Matías Zaracho, Martín Barrios, Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto y Adrián Fernández.