Aldosivi perdió en Avellaneda y se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías

El equipo de Guillermo Farré cayó por la mínima ante Racing y no pudo acortar la diferencia con sus rivales por la permanencia.

Aldosivi perdió 1-0 con Racing en su visita al Cilindro de Avellaneda por el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol

Los primeros treinta minutos fueron muy entretenidos. Ambos equipos tuvieron chances para abrir el marcador pero por un lado Jorge Carranza evitó el primer tanto de la Academia; mientras que por el otro lado la ineficacia del conjunto marplatense en los contragolpes no permitieron el primer tanto para los de Guillermo Farré.

A los 36 minutos luego de un tiro de esquina y una serie de rebotes, la pelota le quedó a Di Césare que remató y la pelota impactó en el codo de Fernando Román. El arbitro del encuentro no iba a cobrar penal pero a instancias del VAR, lo llamaron y lo terminó otorgando. Cuatro minutos más tarde, Luciano Vietto cambió el penal por gol y puso el 1-0 a favor del equipo de Gustavo Costas.

Pero para colmo en una jugada muy similar pero en el otro área Zunino no cobró penal. Natanael Guzmán llegó al fondo, tiró el centro y la pelota impactó en el brazo de Di Césare pero ni el árbitro del encuentro ni el encargado del VAR cobraron el penal.

Los primeros quince de la segunda parte fueron totalmente dominados por el conjunto local, es más tuvo tres situaciones de gol que no pudo hacer efectivas.

A los 64 minutos, Farré hizo dos cambios que le vinieron bien al conjunto marplatense. Ingresó Tobías Cervera y Lautaro Chávez, dos jugadores que le dieron frescura al ataque y el primero de los mencionados estuvo muy activo. Tan trascendencia tuvo Cervera, que tuvo una cabezazo que se tuvo que lucir Cambeses para evitar su gol y algunos minutos más tarde tuvo una volea que le dio mordida y se terminó yendo desviada.

Con este resultado Aldosivi se mantiene en el puesto 29 tanto en la tabla de promedios como en la anual con 24 puntos pero podría caer al último puesto si es que San Martín de San Juan gana su partido. Además no pudo recortarle la diferencia a Talleres y Godoy Cruz en la anual.