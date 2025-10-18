Festeja Gallardo y Aldosivi: River le ganó a Talleres en Córdoba

El equipo de Marcelo Gallardo volvió a la victoria al vencer a la "T" en Córdoba.

El River de Marcelo Gallardo le ganó 2-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura. Con este resultado, el "Millonario" volvió a la zona de Copa Libertadores y además le dio una mano a Aldosivi pensando en la permanencia.

El primer tanto de la noche llegó con un contragolpe comandado por Juanfer Quintero que abrió al sector izquierdo a Milton Casco, el lateral remató cruzado, la pelota pegó en el palo y el rebote lo aprovechó Montiel para poner el 1-0.

Sobre el final de la primera parte, Schott igualó las acciones para los dirigidos por Carlos Tévez, pero el lateral derecho estaba adelantado y tras varios minutos de revisión el tanto fue anulado por el VAR.

Ya en la segunda parte, el equipo de Marcelo Gallardo supo aprovechar un buen contraataque, Colidio hizo una gran jugada personal en la que dejó en el camino a un defensor con un caño, enfrentó mano a mano a Herrera y le tiró la pelota al medio a Maxi Meza para que anote el 2-0 definitivo.

Con este resultado River vuelve a la zona de la clasificiación directa para la Copa Libertadores en la tabla anual con 52 puntos dejando atrás a Argentinos Juniors con 51 y a Boca Juniors con 50 y un partido menos. Además en el Grupo B del Clausura escaló al cuarto lugar con 21 unidades.

Por su parte, Talleres volvió a perder luego de cinco partidos y no pudo alejarse de Aldosivi. Este resultado le vino perfecto al conjunto marplatense ya que perdió anoche con Racing pero ni Godoy Cruz ni el conjunto cordobés ganaron sus respectivos partidos así que todo queda igual que como arrancó la fecha: con Aldosivi con 24 pts; mientras que Talleres y Godoy Cruz con 27.