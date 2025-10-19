"Te vas a morir, te fumaste 50 atados de cigarrillos": denuncian a una clínica por desatender a una mujer que falleció

"En una hora te mando porque recién llegamos de esparcir las cenizas de mi suegra". Sergio pasó sus últimas horas haciendo un duelo a medias, despidiendo a su suegra pero sin poder descansar, buscando difundir el caso. La familia quedó entristecida por la desatención de una clínica de la ciudad, que terminó con la muerte de una mujer y la bronca de todos. Denunciaron al nosocomio y apuntaron a una médica por su maltrato.

Según explicaron los familiares de la víctima, todo comenzó a fines de septiembre. La mujer ingresó por un dolor de estómago que terminó siendo una arritmia y, mientras el cuadro se agravaba, los médicos que la atendían rotaban. Eso generó que le digan "cada uno una cosa distinta", contó Sergio: "Se suponía que la médica que tenía que atenderla era una en particular. El día que por fin apareció, la miró así nomás, dio un parte muy escaso y sin responder a las dudas de la familia". Allí empezó la tensa disputa.

Dos semanas después, todo se desmadró definitivamente. "Ante la insistencia para que revisen a mi suegra porque estaba en un estado muy delicado esta mujer explotó, entró a la habitación y le empezó a gritar ´te vas a morir, te vas a morir, te fumaste 50 atados de cigarrillos, te vas a morir´. Salimos a la defensiva y la señora nos miró diciendo ´se les va a morir y me vienen a joder a mi´. Se la tuvo que llevar el personal de la clínica porque nos empezó a amenazar", relató Sergio.

El frente de la Clínica. Fotos ilustrativas del archivo de 0223.

No obstante, y a pesar de la ya grave situación, la violencia escaló. "Ustedes no saben con quién se metieron, las voy a matar a todas", dice Sergio que la médica les gritó a las familiares de la víctima. Por tal motivo tuvo que llegar una interventora del Pami hasta la Clínica Mar del Plata, reubicó a la mujer internada y la policía tuvo que sacar custodiado al director del nosocomio ante el reclamo de la familia.

El estado de salud de la mujer empeoró y falleció a los días. En medio del dolor, los familiares radicaron la denuncia con testigos dando su versión sobre los maltratos en la clínica. "Le pedimos a más gente que hiciera la denuncia pero la mayoría prefirió no hacerlo por miedo", explicó Sergio a pesar de la tristeza, luchando para que se dé a conocer la situación que vivieron en las últimas semanas.