Domingo fresco en Mar del Plata pero con sol para ustedes: ¡Feliz día, mamás!

El festejo familiar, según el clima, será con las ventanas cerradas. Y es que en la mañana el fresco marplatense se siente luego de una semana calurosa para los valores habituales de octubre en la ciudad. En el Día de la Madre, lo que no va a faltar es el sol para ellas.

La temperatura no pasará los 10° hasta las 11 de la mañana, llegó a ser de 3° en la madrugada y tendrá su pico máximo en 20° pasando el mediodía. Sin embargo, la sensación será menor producto de la brisa del este, aunque para quienes quieran pasear la tarde será apacible.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El viento será superior a los 40 kilómetros por hora, con ráfagas provenientes desde el norte, lo cual subirá el calor en el ambiente y propiciará hasta una noche agradable. Para la semana entrante, la temperatura subirá progresivamente y el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un jueves con 26 grados en Mar del Plata.