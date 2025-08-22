Reencuentro inesperado: Pampita, Nicole Neumann y la foto que alimentó la polémica

Pampita y Nicole Neumann, quienes fueron protagonistas de uno de los enfrentamientos más icónicos en la farándula argentina, dejaron sus diferencias atrás y volvieron a posar juntas para una conocida revista de moda. Las imágenes de su sesión de fotos se viralizaron en las últimas horas en redes sociales, donde analizaron la conducta de ambas modelos y los gestos ocultos en las imágenes.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales como X, se menciona “la frialdad” de la blonda al terminar la foto, buscando alejarse del lado de la conductora de "Los Ocho Escalones". Mientras tanto, otros celebraron la buena onda que tiene la presentadora, que incluso buscó abrazar y darle un beso a su colega cuando ella se alejó en uno de los recortes que se pudieron apreciar.

“Nicole hermosa, y a Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita. Nicole con su sonrisa descontracturada, natural y Pampita siempre haciendo fuerza para mantener su sonrisa”, señalaba una usuaria bajo el video. Otra internauta, por su parte, opinó de forma contraria: “En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso”.

La rivalidad entre las modelos fue un tópico que dividió la opinión de la prensa rosa desde hace décadas, algo que fue alimentado por los medios y las propias protagonistas hasta el día de hoy. Inclusive, se comentaba que Neumann había decidido renunciar al ciclo de entretenimiento que solía animar Guido Kaczka cuando se enteró de que Pampita iba a ser la nueva cara del programa, algo que ambas desmintieron.