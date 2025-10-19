Ex policía fue a estacionar el auto y le quisieron robar: mató a dos ladrones en un brutal tiroteo

Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos ladrones que intentaron robarle cuando estacionaba el auto en su casa. De acuerdo a lo informado por los investigadores, al menos tres sospechosos se bajaron de un Toyota Corolla y le apuntaron con un arma a la víctima, quien se encontraba estacionando su Volkswagen Taos en la localidad bonaerense de El Palomar.

En ese contexto, el policía retirado sacó su arma, disparó y se desató un tiroteo con los ladrones, que más tarde se supo que eran menores de edad.

Captura de street view en la zona del hecho.

En medio de la balacera, uno de los adolescentes, de 17 años, recibió un disparo y cayó muerto en el lugar. Cuando las autoridades llegaron a la zona, encontraron el cuerpo del ladrón y un revólver a su lado, que fue secuestrado por la División de Gendarmería Nacional Argentina.

El segundo asaltante, de 16 años, también resultó herido, pero logró escapar. Sin embargo, horas más tarde ingresó al Hospital Posadas, donde finalmente falleció.

El tercer ladrón escapó y desde entonces es intensamente buscado por la Policía. Fuentes cercanas a la causa detallaron que los asaltantes habían utilizado un Toyota Corolla gris, que posteriormente fue hallado y que tenía pedido de secuestro por robo, emitido por la comisaría Primera de Caseros. Dentro del vehículo, los agentes encontraron una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo a lo informado por el portal Primer Plano Online, el comisario retirado no sufrió heridas. Las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional y la causa está en manos del fiscal Pablo Cabrejas, responsable de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón.

Hasta el momento, la Justicia no tomó ninguna medida contra el exjefe policial, ya que considera que actuó en legítima defensa.