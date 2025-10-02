Con el capot levantado y a toda velocidad: así escapaba el conductor que chocó cuatro autos y atropelló a una motociclista
Las imágenes del Centro de Monitoreo registraron parte de la persecución que se extendió por veinte minutos. El aprehendido de 27 años ya fue trasladado a Tribunales.
Frenadas intempestivas que provocaron un par de toques a patrulleros y heridas a los policías, “finitos” a camiones y otros autos, velocidad excesiva en calles y un tramo final del escape con el capot levantado y sin visibilidad. Así puede resumirse la persecución que terminó con la aprehensión de un hombre de 27 años que a bordo de un auto con pedido de secuestro provocó múltiples choques y atropelló a una motociclista que terminó internada.
En las imágenes que aportó el Centro de Operaciones y Monitoreo, cuyos datos permitieron la realización del operativo cerrojo que comenzó en Polonia e Irala y terminó en Beruti y Calasa, se puede ver el andar irracional del conductor del Toyota Yaris que provocó varios incidentes durante el camino.
Las imágenes permiten ver como huía a toda velocidad de los patrulleros que tenían sus sirenas y luces colocadas, cómo detenía la marcha de manera imprevista para que lo tocaran los patrulleros –cuatro efectivos resultaron con lesiones- y como impactaba a los autos que tenía por delante.
Tal como adelantó 0223, el vehículo que había sido sustraído en La Caleta la semana pasada siguió su marcha por la avenida Jara y tras colisionar varios autos en su huida, giró por Beruti en dirección a la avenida Champagnat.
En la intersección con calle Grecia chocó una moto Mondial 110 que manejaba una joven de 24 años que hacía tareas de reparto, la arrastró unos quince metros y siguió su marcha. "El casco de la chica se partió y ella sufrió un par de fracturas aunque fue trasladado lúcida y conciente al hospital", aseguraron las fuentes consultadas.
El Toyota Yaris, fue interceptado por un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación en la intersección de Beruti y Calasa tras chocar otro autor y su conductor trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): tras el alta médica lo llevaron a Tribunales para prestar declaración en una causa por encubrimiento, daños y lesiones a cargo de la fiscalía de Flagrancia.
