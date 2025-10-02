Con el capot levantado y a toda velocidad: así escapaba el conductor que chocó cuatro autos y atropelló a una motociclista

Frenadas intempestivas que provocaron un par de toques a patrulleros y heridas a los policías, “finitos” a camiones y otros autos, velocidad excesiva en calles y un tramo final del escape con el capot levantado y sin visibilidad. Así puede resumirse la persecución que terminó con la aprehensión de un hombre de 27 años que a bordo de un auto con pedido de secuestro provocó múltiples choques y atropelló a una motociclista que terminó internada.

En las imágenes que aportó el Centro de Operaciones y Monitoreo, cuyos datos permitieron la realización del operativo cerrojo que comenzó en Polonia e Irala y terminó en Beruti y Calasa, se puede ver el andar irracional del conductor del Toyota Yaris que provocó varios incidentes durante el camino.

Las imágenes permiten ver como huía a toda velocidad de los patrulleros que tenían sus sirenas y luces colocadas, cómo detenía la marcha de manera imprevista para que lo tocaran los patrulleros –cuatro efectivos resultaron con lesiones- y como impactaba a los autos que tenía por delante.

Lo detuvieron cuando descendió del rodado.

Tal como adelantó 0223, el vehículo que había sido sustraído en La Caleta la semana pasada siguió su marcha por la avenida Jara y tras colisionar varios autos en su huida, giró por Beruti en dirección a la avenida Champagnat.

Así quedó el auto en el que escapaba.

En la intersección con calle Grecia chocó una moto Mondial 110 que manejaba una joven de 24 años que hacía tareas de reparto, la arrastró unos quince metros y siguió su marcha. "El casco de la chica se partió y ella sufrió un par de fracturas aunque fue trasladado lúcida y conciente al hospital", aseguraron las fuentes consultadas.

El Toyota Yaris, fue interceptado por un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación en la intersección de Beruti y Calasa tras chocar otro autor y su conductor trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): tras el alta médica lo llevaron a Tribunales para prestar declaración en una causa por encubrimiento, daños y lesiones a cargo de la fiscalía de Flagrancia.