Robo de una camioneta, persecución, disparos y dos prófugos a pocas cuadras de la Universidad

Uno de los dos detenidos sería menor de edad.

Una increíble persecución se registró esta tarde en Mar del Plata: cuatro delincuentes robaron una camioneta Jeep, se escaparon a los tiros y dos fueron detenidos en las cercanías a la UNMdP, mientras que los restantes se encuentran prófugos.

En principio, el asalto al conductor inició en la avenida Independencia, cuando fue abordado por cuatro sujetos armados que lo despojaron del rodado. Sin embargo, la víctima dio aviso a las autoridades y por su propia cuenta comenzó a seguir a los ladrones en un Fiat Pulse.

El dueño de la Jeep consiguió alcanzarlos y obligarlos a dejar el vehículo en San Juan y General Roca, donde los asaltantes abrieron fuego contra los efectivos policiales y el hombre, quien se encontraría herido.

La Jeep fue recuperada y la víctima habría recibido un disparo.

En ese punto, la policía aprehendió a uno de los delincuentes en San Juan y San Lorenzo y a otro a escasas cuadras del lugar, en Avellaneda y La Pampa, de los cuales uno sería menor de edad. Además, secuestraron un revólver en la misma zona y recuperaron la camioneta sustraída.

No obstante, los otros dos autores del robo se dieron a la fuga y no pudieron ser capturados.