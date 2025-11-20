Rodeados por cuatro patrulleros: así cayeron los miembros de “La Banda de la Colo”

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- dio a conocer las imágenes de la persecución por la que detuvieron este jueves a miembros de la “Banda de la Colo”, investigada por distintos delitos y que esta jornada intentaron un par de hechos en el barrio Santa Celina.

Tal como se informó, el personal policial recibió este jueves un alerta por tres personas armadas que intentaban ingresar a un domicilio en la zona de calle Laguna de los Padres al 200. Al no lograrlo, sustrajeron una motovehículo y se dieron a la fuga.

Inmediatamente, los operadores del COM realizaron la desgrabación de las cámaras, donde se identificó un Renault Logan blanco sin dominio delantero, vehículo utilizado para ir y volver del hecho. Fue así que se dio aviso inmediato a personal policial que logró interceptarlo en Tetamanti y Manrique, donde las tres personas fueron reducidas.

Tal como se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad, los delincuentes se vieron rodeados por cuatro patrulleros que pusieron fin a su huida. La escena alteró el normal tránsito en esa zona de la ciudad.

Además, se confirmó que el Renault Logan secuestrado por la Policía había sido robado el 14 de noviembre. El motovehículo sustraído también fue recuperado, restituyendo ambos bienes y dejando a los involucrados a disposición de la Justicia.

Asimismo, con los datos recabados de los aprehendidos, se ordenó un allanamiento, en el que se recuperaron 2 vehículos robados, una moto con pedido de secuestro (y con el motor adulterado), 90 dosis de estupefacientes listos para comercialización, armas y balas.

Los dos sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N°50 del mismo complejo.