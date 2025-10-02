Pasaportes con fallas: dónde se podrá chequear el estado de los documentos en Mar del Plata

A raíz de la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso que instalará un equipo en Mar del Plata para que los marplatenses y turistas puedan corroborar el estado de sus documentos.

Desde el organismo que depende del Ministerio del Interior indicaron que el dispositivo funcionará en el Centro de Documentación Rápida (CDR) que funciona en San Juan 1521, en el interior de la terminal ferroautomotora de la ciudad.

Desde la cartera que conduce Lisandro Catalán explicaron que en caso de encontrar fallas en un pasaporte, el documento será retenido.

El punto de control funcionará de lunes a viernes de 8 a 20; sábados de 8 a 14, mientras que domingos y feriados permanecerá cerrado.

Si bien la anomalía es invisible al ojo humano, existen pasos que permiten anticipar problemas para tramitar la verificación antes de viajar.

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos.

Verificar la numeración

El primer indicio es revisar que tu pasaporte pertenezca a los rangos de la serie AAL afectados:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si tu número entra dentro de estos grupos, deberás tramitar la revisión, aunque no observes irregularidades visibles.

Revisar la fecha y lugar de emisión

Los pasaportes emitidos en los últimos años, especialmente en consulados del exterior, tienen más probabilidades de estar comprometidos.

Los documentos impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser verificados, aunque el riesgo es menor.

Si bien la falla principal no se ve a simple vista, cualquier desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas puede ser un indicio de que conviene realizar la verificación.