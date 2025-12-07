Ni muy muy ni tan tan: cómo estará el último día del fin de semana largo en Mar del Plata

Después de un sábado y domingo agradables en Mar del Plata, aunque sin altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un último día del fin de semana largo similar a lo visto, con unos grados más que en esta jornada.

Para el lunes, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, se espera una máxima de 22° y una mínima de 14°, lo que permitirá disfrutar del aire libre, al menos con un abrigo porque como es costumbre, siempre refresca.

Ni muy muy ni tan tan: qué dice el pronóstico para este lunes en Mar del Plata.

Por su lado, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que el viento del norte será intenso por la madrugada y bajará su velocidad desde las primeras horas del día, pero se mantendrá del mismo sector.

Además, a la tarde pasará a ser del este y a la noche del noreste, y podrá alcanzar hasta los 31 kilómetros por hora (km/h) en el cierre de la jornada.

Finalmente, el martes será parecido al lunes, con máxima de 21° y mínima de 18°, y el mejor día de la semana llegaría el viernes, donde se prevé que la temperatura alcance los 27°.