Advierten por el pésimo estado de una bajada pública en el sur de Mar del Plata: "Deberían clausurarla, es terrible"

En realidad, según pedidos de informes antiguos, hace años que la bajada pública se encuentra de esta manera.

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata denunciaron el deplorable y peligroso estado de una bajada pública para acceder a una playa del barrio Playa Serena, ubicada en la Ruta 11 y Calle 235 (o Bosch).

Según una vecina que se comunicó con 0223, "las escaleras deben ser mantenidas por los balnearios privados y controladas por el Municipio, pero en este caso no es ni una cosa ni la otra".

La odisea para llegar a playa Serena.

Es que de acuerdo al video adjuntado por la denunciante, la escalera tiene principio, pero no final, y antes de llegar a la arena hay algunas piedras que la gente utiliza para llegar hasta playa Serena.

Asimismo, indicó que la playa pública cuenta con dos balnearios privados próximos, en cada uno de sus lados, pero que ninguno de los dos se hace cargo de la peligrosa situación que viven los vecinos que quieren ir a tomar sol, meterse al mar o simplemente descansar en una de las playas más lindas de la zona sur.

"Lo que sí puedo decir es que es una bajada pública y que el Municipio debería clausurarla, es terrible", sentenció la mujer que intentó ir a la playa con su hijo, aunque finalmente no logró pisar la arena.

Las imágenes correspoden a enero de 2023, cuando el Concejo le pidió informes al Gobierno municipal.

Si bien el testimonio corresponde a este jueves, hace dos años la Comisión de Obras del Concejo Deliberante le pidió informes al Gobierno municipal sobre el estado en el que se encontraban las bajadas públicas a las playas del sur, luego de una denuncia de una sociedad de fomento sobre el bloqueo del mismo acceso.

De hecho, las piedras que se observan serían las mismas que la concesionaria dejó en los márgenes de la escalera durante los trabajos realizados a fines de 2022, que fueron denunciados.