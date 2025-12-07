Sabías que Mar del Plata tiene un palacio escondido en pleno centro

Cuando Jalil Malamud Hassein llegó a Mar del Plata en 1910, nacionalizado como Julián Gali, la ciudad no tenía la fisonomía arquitectónica que estamos habituados a transitar. Los chalets de “Piedra Mar del Plata” y las grandes casonas eran moneda corriente en una ciudad que aún era elegida por la aristocracia porteña.

Antes de afincarse en Mar del Plata, Jalil, había escapado de Siria para evitar ser enrolado en el ejército a España, donde permaneció cinco años y luego, en 1905 llegó a la Argentina por error, sin conocer el idioma y con poco en el bolsillo. Años más tarde, junto a su familia se trasladó primero a Tandil, luego a Sierra de los Padres y por último a Mar del Plata.

Cuentan que, durante su paso por España, Jalil se maravilló con la arquitectura de influencia árabe y se interiorizó en el detalle y los valores de las mezquitas. Esa información quedó por años dándole vueltas en la cabeza hasta que, en la década del 40 proyectó una edificación que combinara los elementos decorativos que más le gustaban con la cultura Siria.

Así, en 1945 comenzó la construcción del Palacio árabe en San Martín y Córdoba y finalizó tres años más tarde. la obra combina arcos moriscos de herradura, filigranas y la media luna musulmana. En el balcón que recorre todo el primer piso se destacan las inscripciones en caracteres arábigos que dicen: “Alá es grande”.

Quienes tuvieron la posibilidad de recorrerlo aseguran que, en el interior se destacan las piezas esmaltadas y pisos decorados junto a los azulejos policromados de estilo neo arabe.

Tras su inauguración, el Palacio Árabe se convirtió en el punto de referencia de marplatense y turistas que llegaban a la ciudad. Con el tiempo, el lugar recibió la placa del del Centro Social Libanés y de la Colectividad Árabe de Mar del Plata.

De las cinco plantas del edificio, la planta baja estaba destinada a locales comerciales mientras que el primer piso era un loft de la familia de Jalil mientras que, los pisos restantes tenían departamentos familiares.

De acuerdo a los registros oficiales, el denominado popularmente “Palacio Arabe” fue levantado por Marco Florentino, uno de los constructores italianos que forjaron la historia edilicia de Mar del Plata y diseñado por el arquitecto Valentin Meyer Brodsky

El edificio remata con un minarete que replica las torres de las mezquitas desde donde se realizan las llamadas a la oración. Su cúpula, recubierta con azulejos, sustenta una aguja en cuya punta sostiene otro símbolo árabe: la luna creciente. Se ha interpretado que su ángulo de ubicación señala el rumbo a La Meca.