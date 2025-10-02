Tardes primaverales pero desmejora el finde: qué dice el pronóstico extendido para Mar del Plata

Octubre arrancó de la mejor manera y los próximos días prometen días primaverales pero proyectando el fin de semana, los pronósticos no son muy alentadores para Mar del Plata.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma un jueves muy parecido a ayer, con un cielo mayormente soleado, vientos moderados del norte y con una máxima que alcanzará los 22 grados.

El viernes siguen las buenas temperaturas pero con mucho viento: por la mañana y por la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado el termómetro seguirá bien arriba pero arranca la inestabilidad: luego de una jornada mayormente nublada, el SMN pronostica lluvias y tormentas para la tarde-noche, con un viento que rotará al sector sur, dando inicio a un nuevo período de bajas temperaturas –para octubre- que se mantendrán hasta mediados de la próxima semana.

El domingo hay chances de precipitaciones aisladas por la mañana, con un cielo mayormente nublado y más soleado por la tarde y con mucho viento, del sur, que será muy intenso por la tarde y que provocará una baja sensación térmica a lo largo de la jornada.