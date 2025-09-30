SUPLEMENTOS
El calorcito se hizo esperar: cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico para las próximas horas en la ciudad y la zona.

Se esperan fuertes ráfagas. Foto: archivo 0223.

30 de Septiembre de 2025 18:29

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de un martes con sol pleno en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, se espera un aumento en la temperatura y el cielo completamente despejado.

El miércoles será, posiblemente, el día con mejor clima de las últimas semanas. Se espera un cielo completamente despejado durante toda la jornada. Por la madrugada, se espera una temperatura de alrededor de 9 grados y vientos desde el norte a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana la temperatura ascenderá a los 12 grados, con vientos que soplarán desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la tarde llegará la temperatura máxima: 20 grados. El viento rotará hacia el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche la temperatura será cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento soplará desde el norte con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

