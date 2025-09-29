Septiembre se despide con condiciones estables: el tiempo para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa buenas condiciones de tiempo para este martes 30 de septiembre, a pesar de alguna precipitación que podría darse en el transcurso de la madrugada.

En una jornada con cielo parcial a algo nublado, el tiempo todavía estará algo fresco con temperaturas que rondarán entre los 10 y los 19 grados centígrados.

El viento, de moderado a regular, será de direcciones variables y podría alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

Tal como se informó, de acuerdo al pronóstico extendido del organismo, las temperaturas irán en ascenso en los próximos días y el pico se espera para el viernes, cuando el termómetro podría marcar 23 grados.