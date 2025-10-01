Aumento de temperatura pero con algunas nubes: qué dice el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Después de un miércoles completamente primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un leve aumento en la temperatura y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves comenzará con un cielo algo nublado y una temperatura de alrededor de 10 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura ascenderá a los 14 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y su velocidad, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La tarde llegará con un cielo algo nublado y una temperatura máxima de 22 grados. El viento mantendrá llegará desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo continuará de la misma manera y la temperatura será cercana a los 14 grados. El viento, por su parte, mantendrá su velocidad y su dirección.