Video: el auto que chocó a la maestra fue visto haciendo zig zag por las avenidas marplatenses

Después del impacto de la noticia, fundamentalmente por el lamento y el daño que le ocasionó el siniestro a Mariana, los lectores de 0223 se pusieron en contacto con este medio al descubrir el recorrido del auto culpable del choque (su conductor destrozó el auto de la maestra y huyó).

El mismo, complica la tarea de Mariana que es docente, se traslada a los colegios en su Ford Ka y destina gran parte de su salario en la mantención del vehículo, una herramienta de trabajo.

"Vimos el auto por la avenida Edison, dobló en Mario Bravo y se metió para el Golf", envió por WhatsApp este domingo a la mañana un vecino que adjuntó el siguiente video, en el cual se ve al Chevrolet Prisma que chocó el sábado a la madrugada circular con su trompa rota.

Cómo fue el choque

Según relató Mariana, la damnificada, el choque se produjo mientras el vehículo estaba estacionado en 12 de Octubre al 4800, y el golpe fue tan fuerte que el Ford Ka terminó arriba de la vereda. En las imágenes se observa cómo el conductor del Prisma frena, desciende, acomoda la trompa del auto para luego retirarse.

“Escuché el ruido pero no salí, y cuando fui a abrirle a una amiga, alrededor de la una de la mañana, veo el auto sobre la vereda. Mi amiga tomó un Uber para irse. Salió por 12 de Octubre y vio un Chevrolet Prisma en 12 de Octubre y Valentini, con el choque en la luz que es él”, contó la propietaria.

El Ford Ka de la maestra quedó dañado.

La mujer, que trabaja como maestra, pidió colaboración para dar con el responsable. “Necesito encontrar a quien me chocó… soy maestra. Me cuesta la vida”, expresó con angustia.