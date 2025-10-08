Video: atraparon a un trapito que intentó robar y agredir a una mujer en una calle comercial de Mar del Plata

En el marco de las recorridas preventivas realizadas por el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), un vecino alertó a los agentes en Lamadrid y Alberti sobre un trapito en estado de ebriedad que habría agredido a una mujer, luego de intentar sustraerle sus pertenencias.

De inmediato, los agentes procedieron a interceptarlo en el lugar indicado. Minutos después, dos mujeres se presentaron manifestando haber sido víctimas del intento de robo y agresión por parte del mismo individuo, a quien reconocieron.

La secuencia, que alternó el normal ritmo de la calle comercial Alberti, fue registrada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Se solicitó apoyo policial, quienes tomaron declaración a las víctimas y realizaron las comunicaciones de rigor con la Fiscalía. El trapito fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, bajo la carátula de robo en grado de tentativa.