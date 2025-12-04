Le robaron la moto y decidió perseguirlos: como no los alcanzó, los mostró en un video

Un lector de 0223 envió este jueves una serie de videos en los que se ve a dos jóvenes circulando en dos motos por el barrio Villa Primera. Según aseguró, uno de los rodados era el suyo. Se lo robaron el miércoles por la tarde.

“Me robaron la moto ayer a las 15 en Perú y Necochea dos jóvenes”, relató el denunciante al compartir las imágenes en las que se ve a los delincuentes a bordo de los rodados. El vehículo de la víctima es una Zanella ZB 110 azul.

El vecino explicó que en la zona “no hay cámaras” que permitan identificar a los ladrones y que tras advertir el robo él y otras personas intentaron seguirlos. “Los corrimos hasta el complejo deportivo que está en Tierra del Fuego e Ituzaingó. Siguieron y doblaron en Chacabuco y Tierra del Fuego”, añadió.

El denunciante pidió colaboración para recuperar su vehículo e insistió en la falta de controles y presencia policial en el sector.