Kimberley no lo pudo aguantar y tiene que ganar en Bahía

Agustín Vázquez festejó con todo el gol tempranero. Después se hizo fuerte en defensa, pero a Kimberley se le escapó en el final. (Foto: Prensa Kimberley)

La campaña de Kimberley ya es motivo de orgullo. Pase lo que pase el 2 de noviembre, cuando se juegue la revancha en Bahía Blanca, nada modificará lo que están haciendo Mariano Mignini y sus jugadores, con innumerables bajas para esta recta final y jugando de igual a igual con planteles superiores en jerarquía y presupuestos, armados para otros objetivos. Por los octavos de final, empató 1 a 1 con Olimpo en el "José Alberto Valle" y estará obligado a ganar en la vuelta si quiere seguir en carrera.

Como hizo ante Cipolletti, el "dragón" golpeó de entrada. Al minuto nomás, Verón tiró un córner cerrado, Agustín Vázquez anticipó la salida de Lungarzo y abrió el marcador. La ventaja le dio tranquilidad al local y metió en apuros a los bahienses que no encontraban la forma de llegar. De a poco, comenzaron a llevar peligro al arco de Diego Aguayo que se comenzó a transformar en una de las figuras, con una sola salvada decisiva, tras un remate de Espejo, casi sobre el área chica. El resto, fue solidez y seguridad para desactivar los intentos visitantes.

Los marplatenses pudieron estirar la cuenta con un rebote que le quedó a Cérica en el borde del área chica y levantó por encima del travesaño, y porque un cabezazo le salió directo a las manos de Lungarzo.

En la segunda mitad, el dominio de Olimpo fue mayor, pero seguía careciendo de profundidad. El equipo de Giganti no tenía juego y en la larga se imponían los centrales y Aguayo. Hasta el minuto 40, cuando llegó la igualdad, la más peligrosa fue para el local con un desborde de Ríos y una definición suave de Castillo que tapó bien Lungarzo. Pero el aurinegro alcanzó lo que buscaba cuando el exentrenador de Alvarado había sumado gente en el área, un córner quedó corto pero el rebote le volvió al ejecutante que levantó al primer palo y Alan Murialdo, uno de los ingresados, peinó perfecto para dejar sin respuesta al arquero maplatense y sellar el 1 a 1 que fue inamovible y le sentó mucho mejor a la visita, que con un empate en el "Roberto Carminatti" continuará en la Reválida, en busca del segundo ascenso.

Síntesis

Kimberley (1): Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Jonathan Zárate, Mauricio Miori y Leonardo Verón; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Ezequiel Cérica. DT: Mariano Mignini

Cambios: ST 14' Rodrigo Ríos por Cérica, 27' Sebastián Chávez por Ullía y 35' Julián Fritzler y Ramiro Zalazar por Miori y Castillo.

Olimpo (1): Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Buo, Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi y Martín Ferreyra; Ezequiel Gallegos, Sebastián Fernández, Diego Ramirez y Enzo Coacci; Leandro Espejo y Cristian Amarilla. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 12' Martín Prost por Gallegos, 24' Nicolás Villagra, Gonzalo Groba y Alan Murialdo por Fernández, Amarilla y Coacci, y 40' Federico Pérez por Di Buo.

Goles: PT 1’ Vázquez (K); ST 40' Murialdo (O)

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: José Alberto Valle

