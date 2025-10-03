Kimberley sacó ventaja pero se quedó corto

El sabor es agridulce. La idea era sacar ventaja en la ida para después hacer su parte en la revancha en Río Negro. Lo que pasa, que como se dio el partido, el 1 a 0 sobre Cipolletti le quedó corto a Kimberley que jugó un gran primer tiempo, abrió el marcador rápido y lo superó en todas las líneas al albinegro, pero chocó con buenas intervenciones de Crespo y mala puntería. En la segunda parte, no pudo aprovechar el hombre de más.

El conjunto de Mariano Mignini dejó una muy buena imagen en la primera mitad, salió con todo, se puso en ventaja a los 3' con un "bombazo" de Santiago Castillo desde afuera del área y fue dueño y señor del partido. El juvenil agarró una pelota como venía y le rompió el arco a Facundo Crespo que no pudo reaccionar. Con la ventaja, no bajó la intensidad, ganó en las divididas, lastimó con las pelotas paradas de Leonardo Verón y estuvo todo el tiempo cerca del segundo.

Algunas malas decisiones y algunas intervenciones brillantes del arquero sureño, impidieron que se vaya al descanso con una ventaja mayor. Para la visita, apenas un tiro libre de Mellado que se fue cerca del ángulo derecho.

El complemento arrancó a pedir del local. Ríos ganó en velocidad y cuando iba a quedar cara a cara con el arquero, Lucas Mellado en su afán de sacarsela, tocó la pelota y arrastró al delantero. Tiro libre y expulsión para una carta clave en Cipo. Cravero se vio obligado a meter mano y reorganizar el equipo, sabía que la desventaja de un gol no era mucho y se conformó con irse así a Río Negro.

Entonces, la obligación la tuvo el "dragón" que no pudo fluir en el juego y casi no inquietó. Incluso, la más clara de la etapa fue un mano a mano de Gonzalo Lucero para la visita que sacó Bacigalupe casi sobre la línea. Kimberley hizo lo que tenía que hacer: ganó. Pero por poco, y tendrá que ir a defender esa diferencia a "La Visera de Cemento".

Síntesis

Kimberley (1): Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Leonardo Verón; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.

Cipolletti (0): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Nehuén García; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Agustín Stancato y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST 0' Gustavo Mbombaj por García (C) y Lucas Páez por Piro (C), 4' Luis Cabezas por Ibarra (C) y Federico Acevedo por Parodi (C), 10' Franco Mañas por Miori (K), 14' Braian Cos por Ríos (K) y Ezequiel Cérica por Castillo (K), 22' Sergio Ranquehue por Lucero (C) y 24' Sebastián Chávez por Verón (K) y Leonel Espinosa por Ullúa (K).

Goles: PT 3' Castillo (K)

Incidencias: ST 1' expulsado Mellado (C)

Árbitro: Jorge Etem

Estadio: José Alberto Valle

