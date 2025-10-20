Quiénes son los jugadores que están al límite y se podrían perder el superclásico

El superclásico entre Boca y River, previsto para el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera, ya empieza a jugarse fuera de la cancha. Por el pobre año que han tenido los dos y porque se juegan mano a mano un lugar en la Libertadores del próximo año, el choque cobra mayor valor y nadie se lo quiere perder, pero hay jugadores que están con cuatro amarillas y su presencia está en riesgo.

Del lado de Boca, tienen una pequeña ventaja. El "xeneize" tiene que jugar el choque pendiente ante Barracas Central y después enfrentará a Estudiantes en La Plata. Si bien los dos encuentros son de vital importancia, Úbeda podría elegir que los que están en "capilla" se "limpien" contra el "guapo", descansen ante el "pincha" y lleguen sin problemas al superclásico.

Los dos que están en esa situación son Lautaro Di Lollo y, nada más y nada menos que, Leandro Paredes. El campeón del mundo llegó a la cuarta en una acción en el final del primer tiempo ante Belgrano y quedó al límite. Aunque Boca no se puede dar el lujo de hacerlo descansar, tampoco puede arriesgar a una jugada con Estudiantes que lo saque del choque más trascendente del semestre.

No es muy diferente la situación del "millonario", porque Marcelo Gallardo tiene condicionada a su dupla central. Desde hace varias fechas, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero se convirtieron en la zaga del "muñeco", pero afrontarán el choque con Gimnasia en el Monumental con cuatro amonestaciones y una más los sacaría de "La Bombonera". En este caso, no hay una posibilidad para limpiarse, pero tendrán a uno de los rivales más débiles del torneo y podrían resguardarlos.

