Lo "apretaron" los trapitos, salió corriendo y lo atropelló un auto en la avenida Luro

Un hombre de 28 años resultó herido este lunes al mediodía después de ser embestido por un vehículo que circulaba por la avenida Luro de Mar del Plata. El hombre escapaba de un grupo de cuidacoches de la cuadra que lo había amenazado.

Fuentes oficiales indicaron a 0223 que el episodio se registró en inmediaciones de la Plaza Dardo Rocha, a la altura del cruce con la calle Dorrego. En circunstancias que son materia de investigación, la víctima se vio superado por los agresores, salió corriendo y cruzó sin mirar la avenida.

El hombre sufrió lastimaduras en su cuerpo.

En ese marco, el hombre fue atropellado por un automovilista de aproximadamente 60 años que manejaba un Peugeot 308 blanco que tenía luz verde para circular.

Como consecuencia, la víctima que escapaba de los cuidacoches que lo habían amenazado sufrió algunas lastimaduras y, si bien no requirió traslado, fue atendido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

En el lugar trabajó personal de la Policía Bonaerense y de la Subsecretaría de Tránsito municipal.