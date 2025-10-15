Independiente, al borde del papelón histórico: está a un paso de igualar su peor racha en más de 100 años

El Rojo atraviesa un momento crítico. Ya acumula 14 partidos sin triunfos y se acerca peligrosamente a su peor registro histórico, el de 2012, cuando terminó descendiendo a la B Nacional.

El presente de Independiente preocupa cada vez más a sus hinchas. La caída por 2-0 ante Lanús por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 extendió la racha negativa del equipo a 14 partidos sin ganar, igualando la segunda peor seguidilla de su historia. El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros no encuentra respuestas dentro de la cancha y el clima en Avellaneda empieza a volverse insostenible.

El "Rojo" lleva más de tres meses sin victorias y está a solo tres encuentros de igualar el récord más oscuro de su historia reciente: los 17 partidos sin triunfos del año 2012, una racha que marcó el inicio del descenso a la B Nacional. La comparación es inevitable y el temor crece entre los hinchas, que ven similitudes en los síntomas futbolísticos y emocionales de aquel momento.

En el Clausura 2025, Independiente aún no ganó en once presentaciones, con seis empates y cinco derrotas. Es uno de los peores arranques de torneo desde la creación de los campeonatos cortos. Los números reflejan la magnitud de la crisis: falta de gol, errores defensivos reiterados y rendimientos individuales muy por debajo de las expectativas. Aunque ante Lanús el equipo mostró cierta actitud y mejoró en el juego, la falta de eficacia volvió a condenarlo.

Las estadísticas no mienten. Solo en cuatro oportunidades anteriores el Rojo había comenzado un torneo sin triunfos en sus primeras ocho fechas o más: Apertura 1990, Apertura 1995, Inicial 2012 y Clausura 2002. Ahora, el Clausura 2025 se suma a esa lista negra, igualando la segunda peor marca con un registro de 0 victorias, 7 empates y 7 derrotas. La situación pone en jaque el ciclo de Quinteros, cada vez más cuestionado por los resultados y el bajo nivel colectivo.

A nivel histórico, la racha actual solo está detrás de la del 2012, cuando el equipo dirigido por Cristian Díaz y luego Américo Gallego terminó con 17 encuentros sin ganar. En aquel entonces, la seguidilla fue el preludio de un descenso doloroso que marcó a toda una generación de hinchas. Hoy, la historia amenaza con repetirse si el equipo no logra reaccionar en las fechas que restan del campeonato.

Con cuatro partidos por delante para cerrar el Clausura, Independiente está obligado a cortar la sequía si no quiere quedar marcado por una de las peores rachas de su historia. La próxima oportunidad será en la fecha 13, cuando visite a San Martín de San Juan, en un duelo clave para intentar reencontrarse con la victoria y llevar algo de alivio a una hinchada que, una vez más, sufre por un gigante dormido.