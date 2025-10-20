Una curiosa ave suelta en Mar del Plata: "Apareció hace días y no sabemos qué hacer"

Vecinos del barrio Las Lilas de Mar del Plata se sorprendieron en las últimas horas con la aparición de un ave de gran tamaño que ronda la zona. "No sabemos qué es, apareció y no sabemos de dónde salió", comentó Marcela a 0223.

La lectora envió las imágenes y el video donde se observa al animal caminando por la vía pública con total tranquilidad. "Tiene la cola cortada, el pájaro está dando vueltas hace una semana calculamos", dijo la mujer.

El ave apareció en la zona del barrio Las Lilas.

"La Policía no sabe qué hacer, llamamos pero nada. El problema es que lo agarren los perros y nadie lo pueda retener", lamentó la vecina.

Las imágenes muestran un pájaro similar al carrao, caraú o guariao​ o karáũ​ en guaraní, una especie de ave de zonas húmedas y pantanos con los árboles que habita en toda Sudamérica, incluyendo el norte de Argentina.

Este ave grande es un tipo de garza, de color marrón con manchas y rayas blancas, más densas en la cabeza y el cuello.