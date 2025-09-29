Un reconocido exfutbolista irá a juicio oral por la muerte de su expareja

El exjugador Junior Benítez irá a juicio oral por la muerte de su ex pareja Anabelia Ayala debido a que está acusado del delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género. Esta medida se da luego de que no se hiciera lugar al pedido de sobreseimiento.

Conforme a la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, a través del análisis de los elementos de prueba reunidos, se encuentra acreditado que entre 2018 y 2023 el futbolista "en reiteradas ocasiones y de manera regular mientras mantenía una relación de pareja con Anabelia Ayala con claras intenciones de que la nombrada tome la decisión de quitarse la vida, la instigó y/o indujo para ello desarrollando conductas violentas y controladoras, de manera constante y progresiva sobre su persona y la de su entorno familiar; conductas que la afectaron directamente, tanto de manera física como psíquica".

"Respecto la violencia física, consistían las mismas en ocasionarle regularmente lesiones, a través de golpes, en diferentes partes del cuerpo sobre todo en la zona de cabeza y cuello; respecto la violencia psíquica consistente en llevar a cabo amenazas de muerte y todo tipo de acciones violentas, e intimidatorias, con el claro fin de amedrentar a la misma, y a todo su entorno familiar, ya sea realizando presentaciones personales espontáneas en su domicilio, causando daños en portones, puertas, vehículos, ropa y otros elementos personales de la víctima, como también manifestar a viva voz, o telefónicamente, amenazas refiriendo: “...los voy a matar...a todos..”(tex). Siendo que Benítez desarrollaba estas acciones a pesar de tener, en un momento, dictadas por un Juez medidas cautelares, del tipo perimetrales de no acercamiento para con la víctima Anabelia y su entorno familiar", destaca el documento de 12 páginas.

A su vez, se describe que el acusado, exjugador de Boca, Lanús y Benfica, "ejercía un control cuasi permanente sobre la vida de Anabelia de manera remota, ya sea accediendo a sus redes sociales personales, a través de las cuales interactuaba con ella y otros , a veces, hasta haciéndose pasar por ella; para llevar acabo dicho accionar se valía de diferentes dispositivos electrónicos, a saber tablets y teléfonos celulares, estando permanentemente conectado con Anabelia, quien también debía estar conectada e informarle sobre su situación, tanto geográfica como social".

El 1° de enero de 2024 la joven se suicidó en su domicilio, lo que generó un sinfín de acusaciones contra el futbolista producto del calvario que padeció la víctima.Un dato no menor que se refuerza en el documento es que en abril de 2024 el imputado fue condenado a cinco años de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°8 Departamental por el delito de coacción agravada (dos hechos), amenazas, daño (tres hechos), desobediencia (dos hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real entre sí. "Da cuenta del historial progresivo del conflicto subyacente y la escalada del mismo, hasta el trágico desenlace final", concluye el informe.