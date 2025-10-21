Se fue mal de Boca, la rompe en Europa y un grande del contienente pagaría una millonada por él

Un ex jugador del "Xeneize" está teniendo un gran rendimiento en el Viejo Continente y llamó la atención de un gigante que estaría dispuesto a desembolsar una importante cifra para hacerse de sus servicios.

El jugador que se fue noticia en las últimas horas es Valentín Barco. Su gran rendimiento en Racing de Estrasburgo lo puso en el radar de varios gigantes del viejo continente, y uno de ellos sería nada menos que el Bayern Múnich. El exjugador de Boca Juniors, que atraviesa su mejor momento en la Ligue 1, podría cambiar nuevamente de destino en el próximo mercado de pases.

El Colo, que llegó al equipo francés a préstamo desde Brighton tras un breve paso por Sevilla, fue adquirido de manera definitiva por Estrasburgo a comienzos de 2025 por 10 millones de euros. Sin embargo, su destacada actuación en el torneo francés ya disparó el interés del Bayern, que habría enviado ojeadores a seguir de cerca sus últimos partidos, según reveló el medio alemán TZ München.

Ante esta posible ofensiva del conjunto bávaro, los dirigentes del Estrasburgo ya pusieron precio al jugador argentino: 40 millones de euros. De concretarse la operación, se trataría de la venta más importante en la historia del club alsaciano, cuadruplicando lo que habían pagado por su ficha hace apenas unos meses.

Para Boca, la posible transferencia también representaría una excelente noticia. Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que beneficia a los clubes formadores, al "Xeneize" le correspondería un 3% del monto total de la venta. En caso de concretarse por los 40 millones que pretende Estrasburgo, el club de la Ribera embolsaría cerca de 1,2 millones de euros.

Desde su llegada al fútbol francés, Barco se ganó rápidamente un lugar como titular, aunque en una posición distinta a la que ocupaba en Argentina. El entrenador Liam Rosenior lo utiliza como mediocampista central, desempeñando el rol de doble cinco, donde mostró un gran despliegue, inteligencia táctica y llegada al área rival.

En total, el futbolista de 25 de Mayo lleva disputados 26 partidos, en los que aportó 4 asistencias y fue clave en la estructura del equipo sensación de la Ligue 1. Con apenas 21 años, Valentín Barco sigue creciendo y, si el Bayern Múnich concreta su interés, podría convertirse en la próxima gran exportación argentina del fútbol europeo.