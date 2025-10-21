Macabro hallazgo: apareció el cuerpo de hombre de 70 años colgado de un árbol con las manos atadas

La policía y la justicia de Santa Cruz investigan la muerte de un hombre de 70 años en Río Gallegos, en un caso que combina conmoción y misterio. Sinforoso Nancuante fue hallado sin vida el lunes por la mañana en el patio de su vivienda ubicada sobre la calle Avellaneda al 1100, a pocos metros de la costanera.

El hallazgo fue reportado por tres jóvenes que estaban en el lugar, pero la escena que encontraron los efectivos sembró dudas inmediatas. Nancuante apareció suspendido del cuello con una soga atada a un árbol y con las manos amarradas detrás de la espalda, una situación que generó incertidumbre sobre si se trató de un suicidio o de un homicidio.

En el momento del hecho se encontraban en la casa Aldana, de 25 años, quien trabajaba como cuidadora del hombre, su hermano Gastón, de 23, y un amigo de este último, Valentín, de 19, quien fue el encargado de acercarse a una comisaría para dar aviso.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar cómo se produjo la muerte. Mientras tanto, la autopsia y los peritajes realizados en el lugar serán clave para establecer si hubo participación de terceros en el hecho que sacudió a toda la comunidad.

