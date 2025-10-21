Volcó un camión que trasladaba cerdos y los vecinos se acercaron en vehículos para llevarse a los animales

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco. El accidente provocó que los animales se dispersaran por la zona y desató una escena caótica, cuando decenas de personas se acercaron al lugar para llevarse parte de la carga, sin importar si los ejemplares estaban vivos o muertos.

El conductor del vehículo sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y una ambulancia del Same. El camión quedó destruido y la mercadería se desparramó a lo largo de la ruta y los campos cercanos.

Vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar comenzaron a acercarse con distintos medios de transporte —autos, motos, bicicletas e incluso a pie— y empezaron a cargar los animales sin autorización alguna. En pocos minutos, la situación se desbordó y los intentos por controlar el caos resultaron insuficientes.

La Policía Comunal de Chacabuco llegó al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la seguridad, aunque la gran cantidad de personas dificultó el operativo. Entre tanto, los servicios de emergencia continuaron trabajando para asistir al conductor y despejar la ruta, convertida por un rato en una imagen insólita: decenas de personas retirando cerdos de la zona del siniestro.