Después del calor, alerta amarillo por tormenta: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Después de un martes ventoso pero veraniego, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y la zona. Según indicó, rige un alerta amarillo.

Según detalló el organismo a través de su página web, para la madrugada se esperan tormentas fuertes con una temperatura de 13 grados. El viento llegará desde el este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Desde el SMN señalaron que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Durante la mañana, habrá chaparrones y el termómetro subirá hasta los 17 grados, con viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, se mantendrán los chaparrones, con una temperatura que permanecerá alrededor de los 17 grados. Por su parte, el viento rotará al este entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con cerca de 13 grados de temperatura y vientos del noreste que soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.