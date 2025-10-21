El duro testimonio de un jubilado marplatense: "El día cuatro o cinco estoy pidiendo fiado"

Un jubilado marplatense expresó su indignación y preocupación por la situación económica y política del país en una entrevista televisiva emitida en vivo por el canal de noticias C5N, donde relató las dificultades que enfrenta para llegar a fin de mes y lanzó duras críticas al presidente Javier Milei.

“El día cuatro o cinco estoy pidiendo fiado. Los negocios del barrio son los que me dan porque cobro, pago acá, pago allá, y me quedo sin un peso”, contó el hombre, visiblemente afectado, al describir su realidad cotidiana.

Durante su intervención, el jubilado pidió “reflexionar” en las elecciones del próximo domingo y cuestionó las políticas del Gobierno: “Le pegan a los jubilados, se meten con los discapacitados, con las universidades, con los hospitales. Ahora le tenemos que lamer el traste a este Trump, pero qué nos importa a nosotros Estados Unidos, si somos argentinos”.

En tono enfático, apuntó directamente al presidente: “Milei, por favor, dejá de pasear, de hacerte el payaso, mostrando show, tocando con tu banda de delincuentes, porque son todos delincuentes”.

También cuestionó al ministro de Economía: “El Toto Caputo dice que el dólar flota. ¿Qué flota? No flota nada, flota que los argentinos nos estamos muriendo de hambre”.

El jubilado extendió su reclamo a los gremios y dirigentes políticos. “¿La CGT dónde está? ¿Dónde está la gente que defiende a los obreros? Están escondidos. Los senadores, los diputados, defiendan a la gente que los vota, no se vendan por nada”, pidió.

Finalmente, advirtió sobre el rumbo del país y el avance sobre los recursos naturales: “Cada provincia la gobierna su gobernador, no los Estados Unidos. Milei, se cree que tiene un billete de lotería y va rifando todas las provincias. Vienen por el agua, por el litio, por las riquezas argentinas, señores”.