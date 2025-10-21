Personal de Fauna rescató al ave suelta en Mar del Plata: adónde fue trasladada
Gracias al llamado de los vecinos y la mediatización del caso, el animal pudo ser liberado. Cómo era su estado de salud. Imágenes exclusivas.
La sorpresa de los vecinos del barrio Las Dalias fue grande en los últimos días luego de que convivieran con un extraño animal al que cuidaron para que no se volara y no fuera atacado por los perros de la zona.
"No sabemos qué es, necesitamos que vuelva a su hogar", contó una vecina a 0223 tras enviar las imágenes, en las que se observaba a una extraña ave circulando por la calle.
Gracias a la mediatización del caso, personal de Flora y Fauna de la Reserva Laguna de los Padres, dependiente del Municipio, se acercó hasta la vivienda de Marcela (que la estaba cuidando), para poder rescatarla. "Al llegar, vimos que estaba en buen estad de salud", contaron los especialistas.
Luego de trasladarlo, finalmente fue liberado en la Reserva Natural Laguna de los Padres. "Se trata de un carau, un ave asociado a los cuerpos de agua, arboledas, se alimenta de caracoles y pequeños animalitos de lugares húmedos. Es común en la zonas húmedas, por ejemplo en el área de conservación de la laguna", describieron desde Fauna.
Además, estimaron que "es posible que haya llegado volando porque en el traslado de un lugar a otro pudo haberse encontrado con una situación de viento fuerte o un golpe y se debe haber quedado en la zona para alimentarse y recuperarse" y agregaron que "sus alas estaban completas".
