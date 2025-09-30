Lo buscaban hace seis años por un robo y cayó en Balcarce

Un procedimiento de rutina por parte de personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce permitió aprehender en esa localidad a un sujeto de 27 años sobre el que pesaba un pedido de captura desde junio de 2019 solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.

Con el apoyo de personal de Tránsito y tras el aviso del Centro de Monitoreo, los oficiales interceptaron al sujeto en la calle 15 entre avenida Favaloro y calle 18. Al identificarlo confirmaron la vigencia del pedido de captura en una causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por la utilización de arma de fuego y por la intervención de menores.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, se informó lo sucedido al Juez Alexis Simaz que solicitó la detención inmediata del individuo.

El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, será trasladado este miércoles a Tribunales para prestar declaración.