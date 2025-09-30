Tenía pedido de captura hace un año, lo encontraron y no lo dejaron detenido

Lo detuvieron en uno de los ingresos de la estación Ferroautomotora.

Un hombre de 26 años que registraba un pedido de captura activo desde junio del año pasado solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 fue aprehendido este martes por personal del Destacamento de la Estación Ferroautomotora. Las autoridades judiciales ordenaron que quede en libertad y que se presente mañana en Tribunales.

Desde la Jefatura Departamental informaron qué en cumplimiento de una orden de servicio, los oficiales identificaron al sujeto en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y La Pampa. Al cursar sus datos confirmaron la vigencia de la captura solicitada el 4 de junio del año pasado por el delito de incumplimiento de la libertad condicional.

El personal dio aviso al Juzgado de Ejecución Penal N°2 que no dispuso medida restrictiva de su libertad y notificó al sujeto para que comparezca a primera hora de mañana en Tribunales para regularizar su situación.