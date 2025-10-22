Las chicas Sub 19 de la AAMH debutan en el Argentino de Selecciones

El Seleccionado Sub 19 de Damas de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) se encuentra en Mendoza para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones, que se desarrollará del miércoles 22 al sábado 25 de octubre. El equipo participará en la máxima categoría del certamen tras haberse coronado campeón y haber logrado el ascenso en la edición de 2024.

Mar del Plata integra la Zona B del torneo junto a Córdoba, Tandil y Litoral. En la Zona A, compiten Uruguay, Mendoza, Buenos Aires y Bahía Blanca. El cronograma de la competencia establece que el miércoles y jueves se disputará la fase regular por zonas. El viernes se jugarán las semifinales y el sábado las finales con definición de puestos. Los equipos que finalicen en 7° y 8° lugar jugarán el Ascenso A 2026.

El entrenador Manuel Pedroche expresó sus expectativas: “Con grandes expectativas con lo que viene, pero entendiendo que vamos a jugar el torneo más importante de Argentina”. Por su parte, las capitanas Dolores Segovia y Candela Ganduglia manifestaron el compromiso del plantel: “Creemos en el equipo que tenemos. Nos preparamos de la mejor manera posible para ir a competir. Nuestro objetivo es poder competir más allá de cómo se den los resultados”.

Cronograma del Seleccionado en la fase regular

Miércoles 22: 15:10 hs vs Córdoba (Estadio Godoy Cruz)

Jueves 23: 13:30 hs vs Tandil (Estadio Malvinas)

Jueves 23: 20:10 hs vs Litoral (Estadio Godoy Cruz)

Todos lo partidos contarán con transmisión en vivo desde nuestro canal de YouTube.

Plantel y cuerpo técnico del Sub 19

El plantel de jugadoras del Seleccionado Sub 19 está conformado por Dolores Segovia y Valentina Migliaro (Banco Provincia); Catalina Blanco (Biguá); Sofía Magnani Moles y Athina Pilaftsidis (IAE); Candela Ganduglia, Mia Blois y Giuliana Vedova (Mar del Plata Club); Brisa García, Felicitas Temperley, Federica Galli, Giovanna Misino, Juana Caracotche, Nina Malvassi y Roberta Juárez (Sporting); Josefina Grimaldi (Trinity); Kiara Núñez, Luzmila Esquivel y Morena Jaime (Universitario); y Umma Lotero (Unión del Sur).

El Cuerpo Técnico está compuesto por: Manuel Pedroche (DT), Juan Manuel Cabanillas (ayudante), Leandro Caporrella (preparador físico), Karina Pagnusat (jefa de equipo), Facundo Ariel Pérez (analista de video) y Luis Ventura (Presidente de delegación).

