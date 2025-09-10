La Selección Sub 14 juega el Campeonato Argentino A en Mendoza

Los chicos vivirán una gran experiencia en Mendoza y hay muchas expectativas en lo deportivo. (Foto: Prensa AAMH)

El Seleccionado Sub 14 de Caballeros de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) ya se encuentra en Mendoza para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones. El torneo se llevará a cabo del jueves 11 al domingo 14 de septiembre, con Mar del Plata integrando la Zona C.

La fase regular de la competencia se desarrollará este jueves, el viernes se jugarán partidos de reubicación del 1° al 8° y del 9° al 12°, el sábado serán las semifinales y el domingo las definiciones de puestos. Los partidos del Seleccionado se transmitirán en vivo desde el canal de YouTube de la AAMH.

Los entrenadores del Seleccionado, Mariano Bischof y Federico Pittolo, expresaron: “Este año vamos a competir. Estamos con un grupo muy unido y muy trabajado con el proceso largo que estuvimos armando”.

Zonas

El equipo de la AAMH integra la Zona C junto a Mendoza y Entre Ríos. Las otras zonas se conforman de la siguiente manera:

Zona A: Buenos Aires, Tandil y La Pampa.

Zona B: Córdoba, Salta y Bahía Blanca.

Zona D: Tucumán, Litoral y Chile.

Cronograma de Partidos AAMH

Jueves 11 a las 9 horas vs Mendoza

Jueves 11 a las 15:40 horas vs Entre Ríos

Plantel

Bautista García Muñoz, Pedro Cáceres, Agustín Peralta Casanovas, Lucio Salerno Miccio, Juan Ignacio García Zasso, Martín Tourne Freije, Joaquín Ortíz de la Fuente, Lorenzo García Andreatta (IDRA); Santino Stagno, Mateo García Grua, Valentín Julián Delgado, Marcos Nahuel Monzón Aguirre, Blas Aguerrido, Camilo Echeverria (MDQ 06); Valentino Garoni, Joaquín Leonarduzzi, Luca Tirinato, Salvador Sallustio (Náutico).

Cuerpo técnico

Entrenadores: Mariano Bischof y Federico Pittolo

Preparador físico: Juan Manuel Córdoba

Jefe de equipo: Franco Luchina

Cámara: Mateo Testa

Presidenta de delegación: Paola Viviana Aceste.

