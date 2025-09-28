Conmoción en La Plata: falleció una jugadora en pleno encuentro

La tragedia ocurrió ayer por la tarde en la cancha ubicada en la intersección de las calles 52 y 161, en Los Hornos.

La ciudad de La Plata vive horas de profundo dolor tras la repentina muerte de Agustina Russo, jugadora de 43 años del Belgrano Day School, quién falleció en pleno partido frente al Club Brandsen. La tragedia ocurrió el sábado por la tarde en la cancha ubicada en la intersección de las calles 52 y 161, en Los Hornos, y dejó un fuerte impacto en toda la comunidad del hockey local.

El encuentro, correspondiente a un torneo amateur, transcurría con normalidad cuando Russo se desplomó en el campo de juego, provocando escenas de desesperación entre sus compañeras y el público presente. De inmediato, personal del SAME acudió al lugar y aplicó maniobras de RCP en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, a las 19:40 los médicos confirmaron el fallecimiento pese a los esfuerzos.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera de Los Hornos y la UFI N°15, bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”. La noticia del deceso se difundió rápidamente y conmocionó tanto a las instituciones involucradas como a la comunidad deportiva platense.

El Belgrano Day School, club al que pertenecía la jugadora, despidió a Agustina con un emotivo mensaje en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”.

El Club Brandsen, anfitrión del encuentro, también emitió un comunicado donde expresó su dolor y detalló los protocolos de emergencia que se activaron inmediatamente. “Se realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, pero lamentablemente no fue posible revertir la situación”, señalaron. Además, remarcaron el acompañamiento brindado a jugadoras, familiares y allegados durante el difícil momento.

La muerte de Agustina Russo dejó una huella imborrable en el hockey platense. Su partida repentina recuerda la importancia de los controles médicos y de contar con protocolos de emergencia en cada disciplina. Mientras familiares, compañeras y amigos la despiden con dolor, el hockey local se tiñe de luto por la pérdida de una jugadora muy querida.