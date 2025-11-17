En el clásico, sobre el final y de manera invicta: el título perfecto de Mar del Plata Club

La Primera División "A" de Mar del Plata Club se coronó campeona del Torneo Oficial A 2025 de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey tras vencer 4 a 2 a su clásico rival Sporting en una gran final. El conjunto de Carlos Muñoz ratificó ser el mejor del año, y se consagró sin derrotas en el Estadio Panamericano de Hockey del Parque Municipal de los Deportes.

El marcador se abrió a los 22 minutos a través de Agustina Fernández Fantini de córner corto, y a los 4 minutos, Candela Ganduglia amplió la ventaja con gol de jugada. Las de Santa Celina se fueron al entretiempo largo con ventaja, pero en el tercer cuarto Sporting salió a buscar el partido y logró el empate. Malena Fernández Criado convirtió a los 41 minutos de jugada, y al minuto siguiente, Clara Rodríguez marcó el 2 a 2.

El último cuarto se jugó con ambos equipos buscando evitar los shoot out. A falta de cinco minutos, Giuliana Vedova marcó el tercer gol de Mar del Plata Club tras salida del arco y corrida al área. Candela Fruttero selló el 4 a 2 definitivo de córner corto, a tres minutos del final. El equipo celebró la consagración junto a su hinchada en el EPH. Los árbitros designados para dirigir la final fueron Camila Della Rossa y Nicolás Da Silva.

Posiciones finales

1° Mar del Plata Club, 2° Sporting, 3° Trinity, 4° Banco Provincia, 5° Unión del Sur, 6° Universitario, 7° IDRA, 8° Once Unidos, 9° IAE Club, 10° Biguá, 11° Del Valle y 12° Polideportivo Villa Gesell.

De esta manera, Polideportivo Villa Gesell descendió directamente y jugará el Torneo Oficial B en 2026.

Los partidos de Promoción se jugarán el próximo fin de semana: Biguá jugará la promoción de ida y vuelta ante Mar del Plata Club ‘B’ (3º en el Torneo Oficial B), y Del Valle jugará ante River (2º en el Torneo Oficial B). Los ganadores de estas promociones jugarán en la Línea A y los perdedores en la Línea B en 2026.

