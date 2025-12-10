Asumieron los consejeros escolares electos y se definieron las nuevas autoridades

Cinco consejeros escolares electos en septiembre asumieron sus cargos y el cuerpo designó a Celeste González Bracciale como nueva presidenta. Cómo quedó conformada la conducción y quiénes continúan en funciones.

El Consejo Escolar realizó su propio acto de jura para los cinco integrantes electos en septiembre, quienes asumieron sus bancas en una sesión donde también se definieron las nuevas autoridades del organismo provincial encargado de la gestión administrativa y los recursos de los establecimientos educativos.

En una ceremonia realizada en las instalaciones de Avenida Colón al 6000, tomaron posesión del cargo los tres consejeros escolares electos por la lista de La Libertad Avanza y los dos representantes de Fuerza Patria, en un cuerpo de 10 integrantes que se renueva por mitades cada dos años.

El Consejo Escolar, a los desafíos de siempre ahora se suma un recrudecimiento de la violencia en las escuelas.

Por la fuerza ganadora ingresaron Marcelo Veneziano -libertario que ya había sido consejero entre 2019 y 2023 por Juntos por el Cambio-, Celeste González Bracciale -referenciada en el Pro y que renovó mandato- y el también dirigente del Pro Damián Arregui.

Por el lado de la oposición juraron Karina Morales, profesora de educación especial y titular de la Secretaría de Promoción Social y Turismo de Suteba General Pueyrredon, y Claudio Olivera.

En tanto, Celeste González Bracciale fue electa como nueva presidenta del cuerpo, en reemplazo de Mónica Lence, a quien se le venció el mandato. La vicepresidencia quedó para la radical Gabriela Viadas, mientras que Veneziano ocupará la secretaría.

Celeste González Bracciale, nueva presidenta del Consejo Escolar.

Los consejeros electos en 2023 que continuarán dos años más son, además de Viadas, Marcelo Cerviño y Cristian Cativiela por el oficialismo, junto a Emiliano Deniro y Luciana Baldini por Fuerza Patria.

A diferencia de la postal de confrontación que suele ofrecer el Concejo Deliberante -aunque varios de los actores políticos son los mismos-, el Consejo Escolar mantiene una dinámica de mayor acuerdo y trabajo colectivo. En ese contexto, en los últimos meses los consejeros enfrentan desafíos crecientes, especialmente ante el aumento de situaciones vinculadas a la violencia escolar, con episodios traumáticos como el ocurrido en la Escuela 21.