SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Paseo Dávila

Denuncia que dejaron encerrada durmiendo a una nena en una camioneta: "Nadie hizo nada"

La mujer capturó el momento en un video y lo mostró a la Policía pero la respuesta no fue la esperada. Las imágenes.

La mujer observó cómo dejaban a la menor sola adentro de la camioneta.

22 de Octubre de 2025 17:13

Por Redacción 0223

PARA 0223

La indignación se apoderó de vecinos de la zona del Paseo Dávila cuando observaron esta mañana una camioneta con una niña durmiendo adentro en soledad, sin la presencia de adultos que la cuidaran.

La situación fue advertida por una lectora que envió las imágenes a 0223 y relató: "Algún hdp dejó a una menor encerrada en la camioneta durmiendo".

El hecho sucedió cerca de las 8.30 en la zona del monumento a Alfonsina. Ante la sorpresa, la mujer advirtió a la Policía pero los efectivos sólo se acercaron a ver si se movía. "Vino la poli y vieron que estaba bien durmiendo, entonces se fueron", sostuvo.

"Estuve hasta menos diez porque me tenía que ir a trabajar y la nena seguía ahí. La verdad es que es un peligro, le dejaron los vidrios cerrados y sin alarma. Los policías abrieron la puerta sin problemas y no vieron a nadie adentro para cuidarla", relató la vecina.

La niña (de aproximadamente 7 años) se encontraba en los asientos traseros del vehículo. "Entraba a lo largo de los dos asientos, no debe ser la primera vez que lo hacen", sostuvo la denunciante.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar