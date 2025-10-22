Denuncia que dejaron encerrada durmiendo a una nena en una camioneta: "Nadie hizo nada"

La indignación se apoderó de vecinos de la zona del Paseo Dávila cuando observaron esta mañana una camioneta con una niña durmiendo adentro en soledad, sin la presencia de adultos que la cuidaran.

La situación fue advertida por una lectora que envió las imágenes a 0223 y relató: "Algún hdp dejó a una menor encerrada en la camioneta durmiendo".

El hecho sucedió cerca de las 8.30 en la zona del monumento a Alfonsina. Ante la sorpresa, la mujer advirtió a la Policía pero los efectivos sólo se acercaron a ver si se movía. "Vino la poli y vieron que estaba bien durmiendo, entonces se fueron", sostuvo.

"Estuve hasta menos diez porque me tenía que ir a trabajar y la nena seguía ahí. La verdad es que es un peligro, le dejaron los vidrios cerrados y sin alarma. Los policías abrieron la puerta sin problemas y no vieron a nadie adentro para cuidarla", relató la vecina.

La niña (de aproximadamente 7 años) se encontraba en los asientos traseros del vehículo. "Entraba a lo largo de los dos asientos, no debe ser la primera vez que lo hacen", sostuvo la denunciante.