Atraparon a “Titi”: está acusado de entrar a los tiros a la casa de una vecina

Un hombre de 45 años acusado de ingresar a la casa de una vecina, apuntarle a uno de sus hermanos y disparar tres veces fue aprehendido este miércoles tras la realización de un allanamiento en su casa del barrio La Herradura. Fue notificado de la formación de una causa por abuso de armas agravado y recuperó la libertad.

El 12 de septiembre una mujer denunció el ingreso de “Titi” a su casa en inmediaciones de Herradura Norte y Bolívar. Según su exposición, el sujeto extrajo un revólver que tenía en la cintura, le apuntó a su hermano y disparó tres veces sin lesionarlo antes de escapar corriendo del lugar.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria duodécima, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda en Herradura Norte al 1900 donde aprehendieron al imputado.

"Titi" tiene 45 años.

“Titi” registra procesos penales previos por los delitos de tentativa de robo, robo calificado, daño, robos reiterados, tenencia ilegal de armas y municiones de guerra, amenazas y lesiones.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Carlos Russo dispuso la notificación de causa por abuso de armas agravado y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.