Prepará el paraguas: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata

Tras un miércoles fresco y gris en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, será una jornada gris que contará con algunas tormentas aisladas.

La madrugada comenzará con 13 grados y cielo mayormente nublado, acompañado por viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá del mismo modo, con una temperatura que rondará los 21 grados. El viento rotará al norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente nublado con una temperatura máxima de 23 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y su velocidad, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la noche, el pronóstico anticipa un cambio de condiciones con la llegada de tormentas aisladas y una baja de temperatura a 19 grados. EL viento soplará desde el norte entre 23 y 31 de hasta 50 kilómetros por hora.