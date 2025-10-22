SUPLEMENTOS
A punta de pistola y a plena luz del día, le robaron la moto a un repartidor: el hecho quedó registrado en un video

La violenta secuencia se produjo durante el mediodía de este miércoles. Las cámaras de seguridad del cliente del delivery captaron el momento.

Mirá el violento video. Foto: captura.

22 de Octubre de 2025 20:10

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un repartidor fue víctima de un violento robo a mano armada este miércoles al mediodía en el barrio Belisario Roldán, cuando dos delincuentes le sustrajeron la moto en la que trabajaba. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de un vecino.

En las imágenes, se observa que el delivery había llegado a entregar un pedido en la zona de la zona de Rawson y 180. Una vez que el cliente recibe lo solicitado e ingresa a su casa, el trabajador se queda junto a su rodado revisando la parte trasera. 

Segundos después, aparece otra moto con dos ladrones a bordo. Uno de los asaltantes se baja, lo apunta con un arma de fuego y le ordena que se aleje. La víctima, visiblemente asustada, corre del lugar, mientras el delincuente se sube al rodado y huye junto a su cómplice.

Un compañero del trabajador expresó su indignación en diálogo con 0223: “Hoy al mediodía le robaron la moto a un compañero en zona Rawson y 180. Somos repartidores y estamos cansados de que nos roben. Fue un asalto a mano armada, a las 13:00”.

El hecho generó fuerte preocupación entre quienes se desempeñan en el rubro del reparto, que aseguran sufrir robos con frecuencia en distintos puntos de la ciudad.

