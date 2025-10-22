Competencias, jurados y premios: el Festival de Cine tuvo su presentación oficial

Este martes, en el tradicional cine Gaumont se presentó la programación completa del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, acompañados por la Secretaria de Cultura de La Nación, los directores artísticos Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos dieron a conocer los títulos de las películas que fueron seleccionadas para las diferentes competencias.

En la ocasión se procedió también a la entrega del muy merecido Astor de Plata a la Trayectoria al director Juan José Jusid. Su segunda película, "Los gauchos judíos", se proyectará dentro del marco de la nueva sección Mar del Plata Classics para celebrar los 50 años desde su estreno en 1975. El actor y director Victor Laplace , quien colaboró con Jusid por primera vez en aquel film y luego repitió con él en "Esperame mucho" (1983) y "¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar?" (1992) fue quien le entregó el galardón.

La presentación fue presidida por los titulares del Festival

Sin dudas la mayor atención estuvo puesta en la Competencia Internacional, la más prestigiosa en este festival que integra la lista de la FIAPF de los mas importantes del mundo. Por Argentina participarán dos películas, "La casa" de Gustavo Treviño, protagonizada por Diego Peretti, y "Muña Muña" de Paula Morel Kristof, con Liliana Juárez y Sergio Prina en los papeles principales.

España estará representada por "Leo & Lou" de Carlos Solano, con Isak Ferriz y Maggie Civantos e Italia por "La gioia" de Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino y Francesco Colella. La candidata al Oscar por Israel, "The Sea" de Shai Carmelli-Pollak, participará de esta competencia y también lo hará "Calle Málaga" de Maryam Touzan por Marruecos, con Carmen Maura como protagonista absoluta, quien estará en Mar del Plata para presentarla.

"Oca" de Karla Badillo, con Natalia Solián, Cecilia Suárez y Raúl Briones, competirá por México y "18 Holes to Paradiso" de Joao Nuno Pinto , con Beatriz Batarda, José Pimenato y Rita Cabaço lo hará por Portugal. La nueva película de Pablo Trapero, "& Sons", con Bill Nighy y Dominic West, participará por Reino Unido, mientras que de República Checa estará "Ungrateful Beings" de Olmo Omerzu, con Barry Ward y Barbara Bobulova. "Flood" de Martin Gonda completa el grupo por Eslovaquia junto a la suiza "Vache Folle" de Hugo Diego García y Lorenzo Ventivoglio. El jurado para esta categoría estará integrado por el periodista Juan Carlos Arciniegas de Colombia, el productor Paul Zaentz de Estados Unidos, el director de cine Juan Baldana de Argentina, la directora del Festival de Cine de Ibiza Helher Escribano y la actriz dominicana Nashla Bogaert.

Marcela Tinayre fue una de las invitadas estelares de la velada

En la Competencia Latinoamericana representarán a Argentina "La muerte de un comediante", el film que marca el debut de Diego Peretti como co-director junto a Javier Beltramino, junto al documental "3000 kilómetros en bicicleta" de Iván Vescovo. Por México participan "Dreams" de Michel Franco , con Jessica Chastain y el primer bailarín Isaac Hernández y "La vida es" de Lorena Villarreal, con Naian González Norvind, Paulina García y Rubén Ochandiano. "Rey del ring" de Rodrigo Sepúlveda, con Benjamin Vicuña y Marko Zaror, defenderá a Chile, mientras que de Guatemala se suma "Cordillera de fuego" de Jayro Bustamante, con la protagonista de "La llorona", María Mercedes Coroy.

"Perros" de Gerardo Minutti , con Nestor Guzzini y Marcelo Subiotto fue elegida por Uruguay en tanto que "Night Shift" de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, con Gabriel Faryas e Ivo Müller representa a Brasil. "El corazón del lobo" de Francisco J. Lombardi participa por Perú. Puerto Rico apuntará al premio con "Extranjera" de Michelle Malley Campos, con Aris Mejías y Patricia Reyes Spíndola y Cuba lo hará con "Malecón" de Carlos Larrazabal, con Carlos Alberto García y Yordanka Ariosa. El grupo se completa con "Espina" de Daniel Poler, que compite por Panamá, con Aaron Díaz y Lola Ponce, quienes viajarán a Mar del Plata. El jurado de esta competencia está integrado por la directora de cine Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Victor Tendler.

Victoria Onetto estuvo presente en el evento

En la Competencia Argentina vuelve a aparecer Peretti, que en este caso tiene un papel de reparto en el notable elenco de "Risa y la cabina del viento" de Juan Cabral, en la que también trabajan Cazzu en su debut cinematográfico y Joaquín Furriel. Rodrigo de la Serna es parte del elenco de "El hombre de la luna" de Rodrigo Pérez Green , en la que asimismo trabaja su hermano Manuel, mientras que "The Letter" de Rodrigo H. Vila, hablada en inglés, ostenta un elenco encabezado por Harvey Keitel y Britt Robertson.

También se destacan "Pensamiento lateral" de Mariano Hueter, protagonizada por la española Itziar Ituño, la inspectora de "La casa de papel", que asistirá al festival, junto a Alberto Amman y César Bordón, y "Desbarrancada" de Guadalupe Yepes , con Carla Pandolfi y Luis Machín. Tres documentales fueron seleccionados, "Criollos" de Matías Tamborenea, "Recen por mi: la historia de Francisco" de Facundo Bartucci y "Vlasta, el recuerdo no es eterno" de Candela Vey y Tino Pereira, quien estará en el festival presentando las dos películas restauradas de Vlasta Lah en Mar del Plata Classics. "Tres tiempos" de Marlene Grinberg, "Weser" de Fernando Spiner y la comedia "No preguntes" de Agustín Palleres, con Micaela Riera, completan la selección. El jurado para esta competencia está integrado por el periodista Carlos Morelli, el director de cine Alberto Gieco y la directora de arte Coca Oderigo.

Durante la velada hubo distinciones especiales

La Competencia En Tránsito consistirá de 6 títulos, "Fan" de Mariela di Naro, "Cuero" de Joaquín Cambre, "Valijero" de Esteban Trivisonno, "Pobre Daniel" de Santiago Gobernori y Lucía Valdemoros, "Olivera & Corman: Hollywood en Argentina" de José Tripodero y Martin Capaldi y "Huemul" de Milton Ekman. El jurado de En tránsito está integrado por la periodista Catalina Dlugi, la productora Ana Aizemberg y el director de arte Federico Mayol.

La convocatoria para la primera edición de la Competencia Internacional de Cortos en la historia del festival fue un verdadero éxito, con numerosas propuestas que llegaron desde todos los rincones del mundo. España compite con dos títulos, "Sexo a los 70" de Vanessa Romano y "Every Light in Between" de Pol Solá y Guille Comin, Austria con "The Cycle of Life" de Horacio Reyes Paez y la coproducción con Alemania "The Swimsuit" de Amina Krami. China lo hace con "Ayi" de Jiayi Li y "We Will Follow the Wind" de DemonWong. Israel participa con "In Another Day" de Naama Manor e India con "Moti" de Yash Saraf. El jurado de esta competencia está integrado por Larry Laboe, co-fundador y director ejecutivo de New Filmmakers Los Angeles en Estados Unidos, el periodista argentino Pablo de Vita y la directora del Festival Internacional de Cine de Lebu en Chile, Claudia Pino Saravia.

En la tradicional Competencia Latinoamericana de Cortos han quedado como finalistas: "Presépio" de Felipe Bibian por Brasil, "Entre tormentas" de Fran Zayas de Puerto Rico, "Epoca de plagas" de Gabriela Calvache de Ecuador, "Domingo familiar" de Gerardo del Razo de México, que tiene otra contendiente, "Hasta pronto" de Jennifer Skarbnik López. Perú cierra la lista con "Kusi sonríe" de Sisa Quispe. El jurado será el mismo que en la competencia latinoamericana de largos.

Nadie quiso perderse la presentación del Festival

En la Competencia Argentina de Cortos los finalistas son "Testarossa" de Ignacio Sesma, "Mientras tanto" de Flor Berthold y Carla Scatarelli, "Gymbro" de Estefania Maisterra y Tomás Canepa, "El borde de las cosas" de Justo Dell Acqua Árbol, "Do Rocks Dream of Flying" de Mathiu Ciulla y Simón Zorraquin, "Tu cuerpo en mi habitación" de Axel Cheb Terrab, "Los elegidos" de Franks Castellani y "Malandra" de Gonzalo Alzaibar. Los encargados de elegir al ganador son los que también lo harán en la competencia argentina de largos.

La edición número 40 del festival, que cumple 71 años, comenzará el 6 de noviembre en Mar del Plata con la proyección de la película inaugural "El beso de la mujer araña" contando con la presencia del director Bill Condon y el protagonista, Tonatiuh. En el acto de apertura Marilina Ross recibirá otro de los Astor de Plata a la Trayectoria que fueron anunciados oportunamente.