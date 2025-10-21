Con entradas a precios accesibles se conoció la grilla del contrafestival de cine de Mar del Plata

El festival se realizará en el mes de noviembre.

Fuera de Campo regresa a Mar del Plata. El festival “no oficial”, que se originó frente a los recortes culturales del Gobierno de Javier Milei, dio a conocer la programación de su segunda edición. El ciclo abrirá con la proyección de "Diciembre" y se suman títulos como “Pin de Fartie” de Alejo Moguillansky, “Las Corrientes” de Milagros Mumenthaler, “El príncipe de Nanawa” de Clarisa Navasson y “Siempre es de noche” de Luis Ortega.

El certamen nació el año pasado bajo el nombre de Contracampo. Ahora, en su segunda edición cambió de título, pero no de bandera: defender al cine argentino. Tampoco hizo modificaciones en su sede, ya que nuevamente las proyecciones serán en el Teatro Enrique Carreras y las actividades especiales en la librería “El Gran Pez”.

Tendrá lugar del 6 al 11 de noviembre coincidiendo con la fecha del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que este año celebra sus 40 años bajo la consigna “El renacer del esplendor”.

Fuera de Campo también tendrá su renacer. No solo por su cambio de nombre, sino porque por primera vez abrió su convocatoria de películas a diferencia del año pasado, que era por invitación.

Una de las destacadas es “Las Corrientes” de Milagros Mumenthaler. Después de tener su paso por el Festival de Toronto, Nueva York y llevarse un premio en San Sebastián, llega a Fuera de Campo. Al igual que “Pin de Fartie” de Alejo Moguillansky, que luego de ser una de las cinco películas argentinas en el Festival de Venecia, aterriza en Mar del Plata. Y después está el caso de “El príncipe de Nanawa” de Clarisa Navasson, que hipnotizó por completo al certamen cinematográfico de Oberá, Misiones, donde se consagró como la gran ganadora.

Además, en la programación hay una sección de “Cine Universitario” donde participan cortometrajes de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC). De esta forma, le da un espacio al nuevo cine argentino.

No solo hay novedades en Fuera de Campo. Su catálogo también está conformado por clásicos: “Gente Bien” (1939) de Manuel Romero, “La Piel de Zapa” (1943) de Luis Bayón Herrera y “La Calesita” (1963) de Hugo del Carril. Serán proyectados en formato 16mm a cargo de Carlos Muller, quien dirige el el Cineclub Dynamo, y Fernando Martín Peña, historiador y archivador de cine.

Las entradas se compran en boletería del teatro durante el día de la función y tienen un valor de $5.000. Sin embargo, en la previa del festival se podrán adquirir abonos, que permiten acceder a todas las funciones de Fuera de Campo. Además, como el certamen es autogestivo e independiente, tienen a la venta una edición limitada de tote bags (bolsas de mano) que los ayuda a financiar el evento.

Programación completa

Jueves 6

20:00 - “Diciembre” de Lucas Gallo (105’)

23:30 - “Gente Bien” de Manuel Romero (85’) en 16MM

Viernes 7

11:00 - Charla (Actividad especial)

13:00 - “Había una vez un mago” de María Salomé Jury y Oscar Frenkel (61’)

15:30 - Programa Cortos I

18:30 - “El mundo al revés” de Agostina di Luciano y León Schwitter (77’)

20:30 - “Las corrientes” de Milagros Mumenthaler (104’)

23:30 - “La piel de zapa” de Luis Bayón Herrera (102’) en 16 MM

Sábado 8

11:00 - Charla (Actividad especial)

13:00 - Cine Universitario - Programa 1

16:00 - “El atardecer de los grillos” de Gonzalo Almeida (79’)

18:30 - “Dice que…” de Alejandro Moujan (68’)

20:30 - “La Tierra Plana” (14’) + “Pin de fartie” de Alejo Moguillansky (106’)

23:30 - “El susurro” de Gustavo Hernández Ibáñez (90’)

Domingo 9

11:00 - Charla (Actividad especial)

12:00 - Cine Universitario - Programa 2

15:00 - “Luciano” de Manuel Besedovsky (94’)

17:45 - “Las presencias” de Juan José Gorasurreta (102’)

20:45 - “Hijo mayor” de Cecilia Kang (118’)

23:45 - “Extracto de adiós” de Tomás Emanuel Brunella (73’)

Lunes 10

12:30 - “El Mar Invisible” de Lucas Distéfano (64’)

15:00 - Programa CortoS II

17:30 - “Las Descendientes” de Jueliat Sans (61’)

19:45 - “Siempre es de noche” de Luis Ortega (39’) + “Tortuga persigue a tortuga” de Víctor González (74’)

23:00 - “La Calesita” de Hugo del Carril (100’) en 16MM

Martes 11

12:30 - “El príncipe de Nanawa” de Clarisa Navas (212’)

17:15 - “Ciudad Oculta” de Francisco Bouzas (96’)

20:00 - “Autopista América 2000” de Julieta Duchovny (86’)

22:30 - “La noche está marchándose ya” de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas (104’)