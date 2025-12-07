Se negó a declarar el acusado de querer matar al policía de un disparo en la cabeza

El acusado de dispararle en la cabeza a un policía el jueves pasado en el límite de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán donde permanecerá alojado.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que tras entrevistarse con la defensa, Ramiro Parodis no quiso responder preguntas en el segundo piso de Tribunales. El joven de 18 años escuchó que la fiscal Florencia Salas le imputó el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y decidió no hablar.

Parodis fue detenido minutos antes de la una de la madrugada en la plaza Mariano Moreno, en inmediaciones de las calles Marconi y Bolívar por personal del área de Delitos Complejos. Si bien intentó darse a la fuga fue reducido en el lugar por los efectivos que secuestraron una pistola calibre nueve milímetros.

Con el avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas desde el viernes se habían realizado una serie de allanamientos para dar con Parodis. En uno de ellos cayó su hermana por tener en su vivienda una cantidad no determinada de cocaína y dos armas de fuego, una robada a una efectivo policial en 2022.

Así lo atraparon anoche al acusado.

Los hechos

El oficial Ian Ruiz, y un compañero, a bordo de una moto, seguían el jueves pasado una camioneta en el marco de tareas previas a un allanamiento que iba a realizar la División de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas en el límite de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego.

En esa tarea y en inmediaciones de las calles Termas de Río Hondo y Rawson, dos o tres personas salieron de una vivienda, efectuaron al menos cuatro disparos y Ruiz cayó con una herida en la cabeza.

Fue trasladado de urgencia por sus compañeros al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde recibió las primeras atenciones que permitieron estabilizarlo. En el Hospital Privado de Comunidad a dónde lo trasladaron fue intervenido por segunda vez y sigue en estado reservado, pero estable.