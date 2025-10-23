Gran nivel de Kimberley en el Provincial de taekwondo

Los deportistas de Kimberley se destacaron en el Provincial que fue rankeable al Nacional Clausura en las categorías de Rojos y Danes y que fue organizado por la Federación Bonaerense de Taekwondo en el partido de La Matanza el fin de semana pasado.

Todos los deportistas lograron sellar su clasificación al nacional que se realizará el 15 y 16 de noviembre en el CeNARD (CABA). Cabe destacar que a este equipo se sumarán Antonella Mattei (+67kg) y Julia Sepúlveda (-57kg) quienes estarán definiendo la titularidad de sus categorías de cara a los Juegos Sudamericanos 2026.

Equipo de Kyorugi

1° Jerónimo Acosta (Adulto DAN -87kg)

1° Morena Leguizamón (Juvenil DAN -59kg)

1° Tomás Bracamonte (Juvenil DAN -55kg)

1° Joaquín Barbero (Juvenil DAN -45kg)

1° Ezequiel Baigorria (Juvenil rojo -51kg)

1° Bautista Quinteros (Juvenil rojo -73kg)

1° Noah Romero (Cadete amarillo -41kg)

2° Kevin Madril (Juvenil DAN -51kg)

2° Nayla Bugñar (Juvenil rojo -59kg)

2° Isabella Luna (Cadete amarillo -51kg)

Entrenador: Emiliano Calomarde

Equipo de Poomsae

1° Kevin Rodríguez (Cadete rojo)

1° Nicolás Fernández (Juvenil verde)

2° Celeste Fabre (Adulto DAN -30)

Entrenadora: Natalia Plá

