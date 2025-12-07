Picante: Ángel de Brito reveló cuántas veces a la semana tiene relaciones con su pareja

Ángel de Brito aprovechó el fin de semana para abrir la caja de preguntas en Instagram y responder inquietudes de sus seguidores. Primero, contó que pasará las fiestas en Buenos Aires junto a su familia, algo que suele mantener como tradición. Luego, la conversación tomó un giro más íntimo cuando un usuario quiso saber sobre su vida sexual. El conductor respondió sin rodeos y aseguró que mantiene relaciones “todos los días" que puede.

La ronda siguió con una revelación vinculada a su trabajo en "LAM": el conductor adelantó que la semana próxima anunciará un embarazo en el programa. También deslizó que le gustaría tener como angelita invitada a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. Estas respuestas generaron expectativa entre sus seguidores por la información que suele adelantar en redes.

El conductor dio a conocer su intimidad en Instagram Stories.

En otro tramo de la interacción, un internauta quiso saber cuál había sido su primer trabajo antes de dedicarse al periodismo. El presentador contó que fue profesor particular, una experiencia que recordó con humor y relacionó con su “paciencia” actual. La anécdota llamó la atención porque muchos desconocían esa faceta previa del conductor. Él mismo ya había mencionado en otras oportunidades su vínculo con la enseñanza.

Finalmente, De Brito retomó su recorrido profesional y destacó por qué eligió el periodismo como vocación definitiva. Aseguró que siempre busca contar información con certeza, ya sea una pelea, un embarazo o la salida de alguien de un canal. Recordó que nunca inventa historias y que por eso surgió su sección #AngelResponde. Además, reivindicó el valor del chimento como base de la información, y consideró que detrás de cada rumor puede haber una primicia relevante.